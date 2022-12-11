Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macron ve Zelenskiy görüştü
[Fotograf: Reuters]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın 10 maddelik barış formülü teklifini desteklediğini ifade etti.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Zelenskiy telefonda görüştü.
Macron görüşmede Fransa'nın Ukrayna'yla olan dayanışmasını yenileyerek, Ukrayna'nın 10 maddelik barış formülü teklifini memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini dile getirdi.
Macron ve Zelenskiy görüşmede ayrıca, Paris'te 13 Aralık'ta düzenlenecek Ukrayna halkıyla dayanışma ve Ukrayna'nın yeniden inşasına ilişkin konferansların hazırlıklarını ele aldı.
Etiketler: Emmanuel Macron Vladimir Zelenskiy Ukrayna Fransa
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