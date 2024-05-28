Macron ve Steinmeier'den langırtlı diplomasi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron, 3 günlük resmi ziyaret için Berlin'e gitti. 24 yılın ardından ilk kez bir Fransız Cumhurbaşkanının gerçekleştirdiği ziyarete langırt anları damga vurdu.

Berlin'de Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelen Macron, langırt oynadıkları anları kişisel sosyal medya hesabı X'ten yayımladı.

X platformunda yaptığı paylaşımda Macron, langırt oyununda Steinmeier ile 1-1 beraber kaldığını belirterek, "Bu seferlik... Almanya'nın muhteşem bir şekilde organize edeceği Euro 2024'ü dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

1 zu 1.



Für heute.



Wir freuen uns auf die Euro 2024, die Deutschland großartig organisieren wird, und wir werden natürlich... ???? pic.twitter.com/LojOaIIKQC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 26, 2024

Öte yandan Macron ve Steinmeier, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

"İlişkileri güçlendirmemiz gerekiyor"

Ziyaret aynı zamanda AB'nin politikalarına yön veren Alman-Fransız ilişkilerinin durumu için bir yol belirleyici olacak. Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından karşılanan Macron dün gazetecilere, Ukrayna'daki Rus işgaline atıfta bulunarak, "Bu devlet ziyareti Avrupa için çok önemli bir anda gerçekleşiyor. Avrupa olarak emperyalist arzuların karşısında durmamız gerekiyor bu Fransız-Alman ilişkilerini güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi.

Steinmeier, iki ülkenin birlikte çalışması halinde Ukrayna savaşı, Gazze savaşı ve ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimi gibi Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı jeopolitik sorunların üstesinden gelinebileceğini söyledi.