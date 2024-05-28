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Dünya
European Newsroom 28.05.2024 08:01

Macron ve Steinmeier'den langırtlı diplomasi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 yılın ardından Almanya'ya giden ilk Fransız Cumhurbaşkanı oldu. Macron ile Almanya Cumhurbaşkanı Frans Walter Steinmeier'in langırt oynadığı anlar sosyal medyada viral haline geldi.

Macron ve Steinmeier'den langırtlı diplomasi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron, 3 günlük resmi ziyaret için Berlin'e gitti. 24 yılın ardından ilk kez bir Fransız Cumhurbaşkanının gerçekleştirdiği ziyarete langırt anları damga vurdu.

Berlin'de Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelen Macron, langırt oynadıkları anları kişisel sosyal medya hesabı X'ten yayımladı.

X platformunda yaptığı paylaşımda Macron, langırt oyununda Steinmeier ile 1-1 beraber kaldığını belirterek, "Bu seferlik... Almanya'nın muhteşem bir şekilde organize edeceği Euro 2024'ü dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Öte yandan Macron ve Steinmeier, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

"İlişkileri güçlendirmemiz gerekiyor"

Ziyaret aynı zamanda AB'nin politikalarına yön veren Alman-Fransız ilişkilerinin durumu için bir yol belirleyici olacak. Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından karşılanan Macron dün gazetecilere, Ukrayna'daki Rus işgaline atıfta bulunarak, "Bu devlet ziyareti Avrupa için çok önemli bir anda gerçekleşiyor. Avrupa olarak emperyalist arzuların karşısında durmamız gerekiyor bu Fransız-Alman ilişkilerini güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi.

Steinmeier, iki ülkenin birlikte çalışması halinde Ukrayna savaşı, Gazze savaşı ve ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimi gibi Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı jeopolitik sorunların üstesinden gelinebileceğini söyledi.

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