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Dünya
AA 29.08.2023 23:16

Macron ve Aliyev, Karabağ'daki durumu telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron ve Aliyev, Karabağ'daki durumu telefonda görüştü
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev'i arayan Macron, Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının açılması hususunu müzakere etti.

Aliyev, Ermenistan ve bu ülkenin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yarattığı ve desteklediği sözde rejimin, Ağdam-Hankendi yolunun kullanılmasına bilinçli olarak yapay engeller oluşturduğunu, bunu siyasi manipülasyon amacıyla kullandığını belirtti.

Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Ermenistan ve sözde rejimin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin ara buluculuğuyla Ağdam-Hankendi güzergahıyla sevkiyat yapılması konusunda varılan anlaşmadan imtina ettiğini anlatan Aliyev, Erivan yönetiminin Azerbaycan'la anlaşmadan sınıra insani amaçlı olduğunu öne sürdüğü yükler getirdiğini, bununla da siyasi spekülasyon amaçladığını kaydetti.

Aliyev, yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere Karabağ'daki Ermeni nüfusunun temsilcilerini başkent Bakü'ye ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerine davet ettiklerini, ancak onların bunu reddettiklerini ve durumu kasıtlı olarak insani gerilim olarak sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Ağdam-Hankendi yolunun açılmasının ardından Azerbaycan'ın gümrük ve sınır rejimi kurallarına uyularak Laçın-Hankendi yolunun da kullanılabileceğini bildiren Aliyev, bugün Azerbaycan Kızılayı tarafından bölgeye gıda yardımı ulaştırılması için bir araç konvoyunun yola çıktığını hatırlattı.

Macron da durumun istikrara kavuşturulması ve mevcut gerilimin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını belirterek, Fransa ve Azerbaycan'ın ilgili kurumları arasında temasların sürdürülmesini önerdi.

Macron bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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