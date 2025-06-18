Macron, İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgisi olmayan saldırılarını sonlandırmasını istedi

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un bugün İsrail'in İran'a saldırılarını görüşmek üzere Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyini topladığı belirtildi.

Açıklamada, "(Macron) İsrail'in giderek İran'ın nükleer ve balistik programıyla ilgisi olmayan hedeflere yönelik saldırıları ile İran ve İsrail'de giderek artan sivil ölü sayısı nedeniyle endişesini dile getirdi. Bölge güvenliği için ciddi riskler taşıyan bu askeri operasyonlara acilen son verilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Macron'un İran'ın nükleer ve balistik programıyla ilgili kalıcı çözümün müzakereden geçtiğini kaydettiği aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın Fransa'nın, İran'ın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin diyalog başlatma isteğini dile getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Macron'un, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'u gelecek günlerde Avrupalı ortaklarıyla İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına son verebilecek nitelikte, müzakereye dayalı çözüme varılmasını sağlayacak girişimde bulunmakla görevlendirdiği kaydedildi.

Macron'un, Barrot'tan söz konusu iki ülkeden ayrılmak isteyen Fransız vatandaşlar için gerekli tedbirleri alması talimatında bulunduğu aktarılan açıklamada, Fransız vatandaşlarına bu ülkelere seyahat etmelerinin kesinlikle tavsiye edilmediği belirtildi.