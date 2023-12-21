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Dünya
AA 21.12.2023 01:10

Macron İsrail'i, Gazze'yi yerle bir etme veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırma fikrine karşı uyardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail saldırılarının Gazze'yi yerle bir etme veya ayrım gözetmeden sivil halkı hedef almak anlamına geldiği fikrinin yerleşmesine izin veremeyeceklerini söyledi.

Macron İsrail'i, Gazze'yi yerle bir etme veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırma fikrine karşı uyardı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Macron, konuk olduğu France 5 kanalında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

İsrail saldırılarının "Gazze'yi yıkmak veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırmak anlamına geldiği" fikrinin yerleşmesine izin veremeyeceklerini belirten Macron, sivil halkın korunmasına yönelik ve Gazze'de daha sonra ateşkesi beraberinde getirecek bir "insani ara" talebini yeniledi.

"(İsrailliler, Gazze'ye yönelik) Bu yanıtı durdurmalı çünkü uygun değil, çünkü tüm hayatlar eş değerdir ve biz onları savunuyoruz." diyen Macron, ülkesinin bölgedeki duruma ilişkin sergilediği tutumun "tutarlı ve adil" olduğunu, hiçbir tarafı sevindirmediğini dile getirdi.

Macron, Fransa'nın tutumunun ülkesinin diplomasi tarihine, değerlerine ve çıkarlarına uygun olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, bölgede sivillerin ölmesinden ötürü duyduğu üzüntüyü ifade etti.

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