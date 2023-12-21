Puslu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.12.2023 00:56

Fransa hükümetine, "İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız askerin savaş suçlarını" incelemesi talebi

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, hükümetten, İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız vatandaşı askerin, Filistin topraklarındaki savaş suçlarına ne denli karıştığının incelenmesini istedi.​​​

Fransa hükümetine, "İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız askerin savaş suçlarını" incelemesi talebi

Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'ye Gazze'de İsrail ordusu bünyesinde görev alan 4 bin 185 Fransız asıllı asker hakkında soruşturmaların açılması talebiyle mektup gönderdiğini belirtti.

Söz konusu askerlerin savaş suçu işlediği takdirde Fransız adaletinin karşısına çıkarılmasını talep eden Portes, konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığına başvuracağını kaydetti.

Portes, "İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları göz önünde bulundurulunca, Fransız vatandaşlarının bu suçlara katılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Portes, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'ye gönderdiği mektubu sosyal medya platformundan paylaştı.

Mektupta Europe 1 radyosunun yaptığı araştırmayı kaynak gösteren Portes, Gazze'de İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız asıllı askerin bulunduğunu ve bu sıralamada ABD'den sonra Fransa'nın ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) çok sayıda özel raportörü aracılığıyla bölgede soykırım yaşanması riski olduğuna dikkat çektiğini anımsatan Portes, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 19 binden fazla Filistinlinin öldüğüne işaret etti.

Portes, sömürgeciliğin insanlığa karşı bir suç olarak tanındığını belirterek, söz konusu Fransız vatandaşlarının sömürgeciliğe katkıda bulunduğu takdirde bunun araştırılması gerektiğini vurguladı.

Fransa'nın Gazze ve Batı Şeria'da görev alan Fransız vatandaşlarının sorumluluğunu incelemesi gerektiğini belirten Portes, Adalet Bakanı Dupond-Moretti'den savaş suçu işleyen çifte vatandaşlar dahil Fransız vatandaşlarını Fransız adaletinin karşısına çıkarmasını istedi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Fransa İsrail
Sıradaki Haber
DSÖ: Gazze'nin kuzeyinde sadece 4 hastane minimum seviyede faaliyet gösteriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:13
Macron İsrail'i, Gazze'yi yerle bir etme veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırma fikrine karşı uyardı
01:00
ABD, 2025'te Ay'a gönderilecek astronotlardan birinin başka ülkeden olacağını açıkladı
01:15
BM, İsrail'den11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi
00:56
DSÖ: Gazze'nin kuzeyinde sadece 4 hastane minimum seviyede faaliyet gösteriyor
00:51
BM: Gazze'de vahşi çatışmanın bu kadar uzun sürmesi, ortak bilincimizde silinmez leke olarak kalacak
00:44
Çanakkale’de motosiklet ve motokuryelere trafik yasağı
Hollanda'da, İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için yaklaşık 8 bin çift ayakkabı bırakıldı
Hollanda'da, İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için yaklaşık 8 bin çift ayakkabı bırakıldı
FOTO FOKUS
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ