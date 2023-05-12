Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.05.2023 15:13

Macron, İran'da tutuklu 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da tutuklu 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını bildirdi.

Macron, İran'da tutuklu 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını duyurdu

Macron, Twitter hesabından, İran'da tutuklu Benjamin Briere ve Bernard Phelan'ın serbest bırakıldığını belirterek, "Serbestler sonunda. Benjamin Briere ve Bernard Phelan yakınlarına kavuşacak." açıklamasında bulundu.

Briere ve Phelan'ın serbest bırakılmalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Macron, İran'da hala tutuklu olan Fransızların iadesi için de gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Fransız basınındaki habere göre, 37 yaşındaki Briere "casusluk" gerekçesiyle Mayıs 2020'de, 64 yaşındaki Phelan ise "ulusal güvenliği ihlal ettiği" gerekçesiyle 3 Ekim 2022'de İran'da gözaltına alınmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, nisanda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmişti. Colonna, görüşmede, İran'da tutuklu 6 Fransız vatandaşının derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

ETİKETLER
Emmanuel Macron Fransa
Sıradaki Haber
Europol'ün, Balkanların en büyük uyuşturucu şebekesine operasyonunda 23 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Çavuşoğlu’ndan Millet İttifakı'na 'terör' tepkisi: PKK ile iş birliği yapılması milliyetçileri rahatsız ediyor
16:14
Rusya: Ukrayna ordusunun Soledar istikametindeki yoğun saldırıları püskürtüldü
16:13
Enkaz altında dünyaya gelen ikizler 96 gün sonra ailesine kavuştu
16:11
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meral Hanımı döndüren de, İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür
15:30
Bakan Akar: Bu millet teröristlerle arasına mesafe koyamayanlarla arasına mesafe koyacaktır
Liseliler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor
Liseliler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor
FOTO FOKUS
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ