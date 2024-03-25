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Dünya
AA 25.03.2024 14:54

Macron, Filistinlilerin Refah'tan zorla çıkarılmasının "savaş suçu" olacağını bildirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistinlilerin Refah'tan zorla çıkarılmasının "savaş suçu" olacağını söyledi.

Macron, Filistinlilerin Refah'tan zorla çıkarılmasının "savaş suçu" olacağını bildirdi

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" sağlanmasına yönelik tasarı sunmayı planladıklarını belirten Macron, Filistinlilerin Refah'tan zorla çıkarılmasının uluslararası hukuk kapsamında "savaş suçu teşkil edeceğini" düşündüğünü ifade etti.

Gazze'ye yapılan insani yardımların ulaşabilmesi için tüm geçiş noktalarının "acilen" açılması çağrısında bulunan Macron, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 8 bin dönüm araziye el koyma kararını da "şiddetle kınadığını" vurguladı.

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