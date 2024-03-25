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Dünya
AA 25.03.2024 14:05

İsrail Savaş Kabinesi üyesi, ABD'nin karşı çıkması halinde Refah'a kara saldırısı olmayacağını savundu

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, ABD'nin karşı çıkması halinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmayacağı imasında bulundu.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi, ABD'nin karşı çıkması halinde Refah'a kara saldırısı olmayacağını savundu

Eisenkot, yerel bir radyoda katıldığı programda Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere ve İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile ABD arasında son zamanlarda gerilen ilişkilere işaret eden Eisenkot, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın dün başlayan Washington ziyaretinin amaçlarından birinin de "ABD'nin İsrail'e silah ambargosu uygulamasını engellemek" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Eisenkot, İsrail'in Filistinlilerin sığındığı Refah'a olası kara saldırısının "doğru karar olduğunu" ancak bunun 7 Ekim'den sonraki dönemin ilk haftalarında yapılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in ABD izin vermeden Refah'a kara saldırısı başlatamayacağı imasında bulunan Eisenkot, "(Refah'a kara saldırısı) Savaşın ilk haftalarında yapılabilirdi. İsrail, operasyonla ilgili gerçek bir planın olmaması ve ertesi gün ne olacağına dair kimsenin konuşmak istememesi nedeniyle Refah'a girmemeyi tercih etti. Refah'ta savaşmadık ve bence bu fırsat artık elimizde değil." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, sık sık Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısına karşı olduğunu dile getiriyor. İsrail ise ABD'nin itirazlarına rağmen Refah'a kara saldırısı başlatacağını söylüyor.

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Filistin - İsrail Çatışması ABD
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