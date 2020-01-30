Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa Ermeni Dernekleri Koordinasyon Konseyi'nin (CCAF) düzenlediği yıllık akşam yemeğinde konuştu.

Konuşmasında, Ermenileri her zaman destekleyeceğini belirten Macron, Ermeni iddialarının reddinin cezalandırılmasına yönelik Ermeni kuruluşlarından gelen taleplerle ilgili hukuki bir çalışma yapıldığını da açıkladı.

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni iddialarını da kapsayacak şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünü iki yıl önce iptal etmişti.

Yasal değişiklikte 1915 olaylarıyla ilgili sözde iddialara yönelik doğrudan herhangi bir ifade bulunmuyordu. Ancak yasanın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımamayı "nefret suçu" kapsamına sokarak, bu konuyla ilgili cezalandırmanın önünü açacağı belirtiliyordu.

Bu yasaya göre, söz konusu suçtan bir kişiye 1 yıl hapis ve 40 bin euro para cezası verilebilecekti.

Fransa'da Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edilen benzer bir yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından, "ifade hürriyetini sınırlandırdığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.