Macaristan hükümeti Ekim 2021'de bazı temel gıda maddelerinin yanı sıra akaryakıt fiyatlarını sabitledi. Ancak sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla petrol fiyatları pek çok ülkede ciddi şekilde arttı.

Macaristan'daki fiyatlar ise, sabitleme uygulaması sebebiyle, AB ülkelerinin çok gerisinde kaldı. Petrol fiyatları arasında oluşan fark, Macaristan dışındaki tüketicileri harekete geçirdi.

Ucuz akaryakıt alabilmek için komşu ülkelerden Macaristan’a geçenlerin sayısı arttı. Bu durumun önüne geçmek için Macar hükümeti, ucuz akaryakıt satışının sadece yerli plakalı araçlara yapılacağını açıkladı.

"Macar hükümetinin uygulaması ayrımcı"

Hükümetin bu kararına komşu ülkelerin sınır bölgelerinde yaşayan AB vatandaşları tepki gösterdi. Macar hükümetinin uygulamasının ayrımcılık olduğunu öne sürdüler, AB içinde buna izin verilmemesi gerektiğini dile getirdiler.

Hatta bu uygulamaya karşı imza toplamaya başladılar. Macaristan'ın plaka kararını delmek isteyenler ise ilginç bir yönteme başvurmaya başladı.

Sadece Avusturya sınırındaki bir şehirde bir gece içinde 30 aracın plakası çalındı. Macar hükümeti bu kez de plaka hırsızlıklarını önlemek için yeni bir uygulama başlattı.

Bundan böyle benzin istasyonlarında depolarını dolduran araçların Macar plakasına sahip olması yetmiyor. Artık araç sahiplerinin ruhsat da göstermesi gerekiyor.