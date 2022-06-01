İngiliz askeri istihbaratı, Rus kuvvetlerinin, sokak çatışmalarının ve topçu ateşinin devam ettiği Severodonetsk'te kent merkezine yaklaştığını söyledi.



Rusya, Donbas'ın yanı sıra Ukrayna genelinde alt yapıya yönelik uzun menzilli

füze saldırılarını sürdürüyor. Luhansk'ta da Rus askerlerinin ilerleyişi nokta ateşiyle devam ediyor.

Tatbikatlarda nükleer unsurlarda bulundu

Rus interfaks haber ajansı, Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde

Rusya'nın İvanova kentinde yapılan tatbikatlarda nükleer unsurların da yer aldığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın başından bu yana 30 bin 700 Rus askerin öldürüldüğü, 175 helikopter ve bin 361 tankın imha edildiği açıkladı.