Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus askerleri şehir merkezine yaklaştı: Severodonetsk ateş altında
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 98 gündür devam ediyor. Çatışmalar, Luhansk'ın 90 kilometre kadar kuzeyindeki Severodonetsk'te yoğunlaşmış durumda.
İngiliz askeri istihbaratı, Rus kuvvetlerinin, sokak çatışmalarının ve topçu ateşinin devam ettiği Severodonetsk'te kent merkezine yaklaştığını söyledi.
Rusya, Donbas'ın yanı sıra Ukrayna genelinde alt yapıya yönelik uzun menzilli
füze saldırılarını sürdürüyor. Luhansk'ta da Rus askerlerinin ilerleyişi nokta ateşiyle devam ediyor.
Tatbikatlarda nükleer unsurlarda bulundu
Rus interfaks haber ajansı, Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde
Rusya'nın İvanova kentinde yapılan tatbikatlarda nükleer unsurların da yer aldığını duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın başından bu yana 30 bin 700 Rus askerin öldürüldüğü, 175 helikopter ve bin 361 tankın imha edildiği açıkladı.
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