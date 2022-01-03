Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan'a girmek isteyen sığınmacılar engellendi
[Fotoğraf: Reuters]
Macaristan'a son 3 günde girmeye çalışan 457 sığınmacı güvenlik güçleri tarafından engellendi.
Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, 20-26 Aralık arasında 1418, 27 Aralık-2 Ocak'ta ise 1381 sığınmacının ülkeye girişinin engellendiği bilgisi verildi.
Son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 457 sığınmacının sınırlardan geri çevrildiği anlatılan açıklamada, ayrıca son bir haftada 21 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.
Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler
Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.
Ayrıca ülke genelinde yakalanan sığınmacıların, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Göç Macaristan
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