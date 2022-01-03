Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, 20-26 Aralık arasında 1418, 27 Aralık-2 Ocak'ta ise 1381 sığınmacının ülkeye girişinin engellendiği bilgisi verildi.

Son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 457 sığınmacının sınırlardan geri çevrildiği anlatılan açıklamada, ayrıca son bir haftada 21 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ayrıca ülke genelinde yakalanan sığınmacıların, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.