Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gemide vakalar arttı: 3 bin yolcu ülkesine gönderiliyor
[Fotoğraf: Reuters]
Portekiz'in Lizbon limanına 29 Aralık'ta gelen bir kruvaziyer gemisinde çıkan COVID-19 vakaları nedeniyle seferler iptal edildi. Yaklaşık 3 bin yolcunun ülkelerine gönderileceği açıklandı.
Portekiz Liman Kaptanı Vieira Branco, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AIDAnova adlı kruvaziyer gemisinde 31 Aralık 2021'de tespit edilen COVID-19 vaka sayısının 64'e ulaştığını ve geminin işletmeciliğini yapan Alman şirketin ticari sebepler nedeniyle kalan seferleri iptal etme kararı aldığını anlattı.
Branco, yapılacak testlerin ardından sonucu negatif çıkan yolcuların havaalanına götürülerek ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını söyledi.
Yolcuların Lizbon'dan ayrılma süreci 5 Ocak'a kadar sürebilir.
Mürettebatı ile 3 bin 500'den fazla kişinin olduğu kruvaziyer gemisinin programında Lizbon'dan sonra Madeira Adası'na ve oradan da Kanarya Adalarına gitmesi öngörülüyordu.
Etiketler: Aşı İspanya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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