AB'nin 760 milyon doz aşı anlaşması yaptığı BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin aşı teslimatlarına kesintilerle devam etmesi üzerine, Macar hükümeti AstraZeneca ve Sputnik V aşısına onay verdi. Sputnik V koronavirüs aşısının satın alımı konusunda Rusya ile anlaşma imzaladı.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, AB'nin COVID-19 aşısı tedariği konusunda çok yavaş hareket ettiğini, ülkesinin AB'den 19,7 milyon doz aşı siparişi verdiğini ama bugüne kadar çok az miktarda aşının ülkeye ulaştığını söyledi.

Macaristan, Rusya'dan koronavirüs aşısı alan ilk AB ülkesi oldu

Macar hükümeti, Rusya'dan koronavirüs aşısı Sputnik V'yi alacağını açıklayan ilk AB ülkesi oldu.

İki ülke arasındaki aşı anlaşmasını imzalayan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin aşı tedarik konusunu siyasi bir mesele olarak görmediğini söyledi.

Bakan, Rusya'yla varılan anlaşma kapsamında 2 milyon doz aşı siparişinin tamamının 90 gün içinde Macaristan'a ulaşacağını açıkladı.

Macar halkı, hükümetin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun COVID-19 aşısı tedariği konusunda çok yavaş hareket etmesi üzerine Rusya ve Çin'den aşı tedarik etme kararını destekliyor.

Toplam vaka sayısı 360 bin 500'e yaklaştı

Macaristan'da 12 Ocak itibarıyla 156 bin 98 kişiye aşı uygulandı.

Macaristan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 844 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 360 bin 418'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 56 artışla 12 bin 24'e çıktı.