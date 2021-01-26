Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Somali Ulusal Ordusu ile Somali'nin Kenya'nın desteklediğini ileri sürdüğü Jubaland eyaleti askerleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sınırdaki tansiyonu endişeyle takip ettiğini belirten Muhammed, "İki komşu ülkeyi sükunetle davranmaya ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) öncülüğündeki sürece bağlı şekilde diyalog kurmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Muhammed, Kenya-Somali sınırındaki barışın bölgenin istikrarı için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kenya ve Somali arasında gerginlik

Kenya tarafından desteklendiği ileri sürülen Jubaland Eyaleti Güvenlik Bakanı Abdirashid Janan liderliğindeki askerler, dün, Gedo vilayetindeki Baladhawo ilçesinde Somalili askerleri hedef almıştı.

Somali Enformasyon Bakanı Osman Dube, açık şekilde Kenya'yı suçlamış, Kenya ise çatışmada taraf olduğunu reddetmişti.

Dube, ordu birliklerinin bölgenin tam kontrolünü sağladığını ve Abdirashid Janan önderliğindeki 100’den fazla ayrılıkçının yakalandığını duyurmuştu.

Kenya'yı, sınırdaki ayrılıkçıları silahlandırmak ve desteklemekle suçlayan Somali, Kasım 2020'de Nairobi Büyükelçisi Muhammed Ahmed Nur'u geri çağırmıştı.

