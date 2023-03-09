Budapeşte Balkan Forumu kapsamında düzenlenen panele Szijjarto'nun yanı sıra Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani katıldı.

Szijjarto, AB'nin ne kadar çok üyesi olursa o kadar güçlü olacağını ve genişleme sürecinin hızlandırılmasının Macaristan için ulusal güvenlik meselesi olduğunu ifade ederek ''AB'nin şu anda Batı Balkanlar'a, bölge devletlerinin Birliğe duyduğundan daha fazla ihtiyacı var.'' dedi.

AB'nin genişlemesine karşı çıkanların AB'yi zayıflattığını savunan Szijjarto, birçok AB üyesinin aday ülkelere karşı ikiyüzlü davrandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Düzensiz göçle mücadele konusunda Batı Balkan bölgesinin önemli rol oynadığını belirten Szijjarto, bölge ülkelerinin AB'yle işbirliği yapmaması halinde düzensiz göçün durdurulması konusunda çok zor durumda kalacaklarını kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Szijjarto, ülkesinin Ukrayna'nın komşusu olduğunu ve gerilimin artırılmaması gerektiğini aktardı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka konuşmasında, genişleme sürecine verdiği destekten dolayı Macaristan'a teşekkür ederek AB'nin bu konuda uzun süredir stratejik düşünemediğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası AB'nin bölgenin önemini daha fazla anlamaya başlamasının iyi haber olduğunu dile getiren Xhaçka, ''Savaş, AB'ye durum değerlendirmesini güncelleme ve Avrupa'nın güvenliğinin Batı Balkanlar'ın güvenliğinden ayrılamayacağını fark etmesi için bir fırsat sunuyor.'' diye konuştu.

Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic, AB üyeliği konusunda şartların sürekli değiştiğini ve bundan üzücü olduğunu belirtti.

Kuzey Makedonya'nın AB üyeliği için ismini bile değiştirdiğini ama buna rağmen ciddi bir ilerleme sağlanamadığını aktaran Dacic, ''Çeşitli sözleşmelerin imzalanmasından hiçbir şey çıkmıyor, sanki peçetelere imza atıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ise ülkesinin AB entegrasyonuna 2001 yılında başladığını ama o günden bu yana ciddi ilerleme sağlanamadığını kaydetti.

Batı Balkanlar'ı, AB üyesi ülkeler tarafından çevrilmiş ada olarak tanımlayan Osmani, bölge ülkelerinin AB üyesi olmadığı sürece bu projenin tamamlanamayacağını sözlerine ekledi.