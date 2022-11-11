Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Orban paylaşımında, "Türkiye, Macaristan'ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Orban, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere tahıl koridorunun kurulması için yaptığı başarılı arabuluculuktan dolayı da Türkiye'ye teşekkür etmişti.