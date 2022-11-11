Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'enerji' teşekkürü
[Fotograf: DHA]
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin, ülkesinin enerji arzı güvenliğinde önemli rol oynadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Orban paylaşımında, "Türkiye, Macaristan'ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Orban, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere tahıl koridorunun kurulması için yaptığı başarılı arabuluculuktan dolayı da Türkiye'ye teşekkür etmişti.
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