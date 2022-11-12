Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan AB'nin Ukrayna'ya yardım planına karşı çıkıyor
[Fotograf: AFP]
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği Komisyonu'nun, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım paketini reddettiklerini ama ülkesinin Ukrayna'yı ikili anlaşmalar kapsamında desteklemeye devam edeceğini söyledi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeye hazırız ama bugüne kadar olduğu gibi ikili anlaşmalar kapsamında." ifadesini kullandı.
Szijjarto, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun teklifini reddetmesini eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a da tepki gösterdi:
"Meslektaşım, Dışişleri Bakanı durumu yanlış anlıyor. AB'nin ortak bir şekilde kredi almasını reddetmemiz taktiksel değil, bilakis prensip meselesi. Avrupa'nın ortak bir şekilde borçlanması, ortak bir Avrupa anlamına gelmiyor."
AB Komisyonu, 9 Kasım'da, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar euroluk yardım paketi teklif etmişti.
Etiketler: Macaristan Avrupa Birliği Ukrayna Almanya
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