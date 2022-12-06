Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin maliye bakanları Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantı gündeminde, AB bütçesini hukukun üstünlüğü koşuluna bağlayan mekanizma kapsamında Macaristan'a sağlanacak fonların durumu, Macaristan'ın kurtarma planının değerlendirilmesi, Ukrayna'ya 2023 yılı için 18 milyar euroluk mali destek paketi ve çok uluslu şirketlere yüzde 15 oranında küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması gibi çeşitli başlıklar yer alıyordu.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın Maliye Bakanı Zbynek Stanjura, toplantı bitiminde, Ukrayna'ya gelecek yıl 18 milyar euro mali destek sağlanmasını içeren paketin onaylanmadığını açıkladı.

AB ülkelerinin oybirliği gereken paketin kabul edilemediğine işaret eden Stanjura, Macaristan'ın vetosunu aşan ve 26 üye ülkenin desteklediği bir çözüm üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti.

Stanjura, Ukrayna'ya mali desteğe ocak ayında başlama hedeflerini koruduklarını ifade etti.

Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım paketini veto etmesinin ardından, bakanlar Macaristan'a sağlanacak fonlar konusunu toplantı gündeminden çıkardı. Böylece, AB ülkeleri Macaristan'a fon gönderme kararını ertelemiş oldu.

Toplantıda, Macaristan'ın karşı çıktığı küresel kurumlar vergisi konusu da ele alınamadı. Vergi anlaşması, küresel şirketlerin 2023'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını öngörüyordu.

Macaristan'ın COVID-19 salgınının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla kurulan AB kurtarma fonlarından 5,8 milyar euro hibe alması planlanıyordu.

AB ülkeleri, bu kurtarma programını bu yıl onaylamazsa Macaristan fonları kaybedecek. Macaristan'ın AB bütçesinden de alması beklenen 7,5 milyar euroluk uyum fonları hukukun üstünlüğü mekanizması nedeniyle dondurulmuş durumda. Bu kaynağın serbest bırakılması için üye ülkelerin onayı gerekiyor.

AB, fonları serbest bırakmak için Macaristan'dan yargı bağımsızlığı, harcamaların denetimi, yolsuzlukla mücadele ve raporlama gibi çeşitli alanlar ilerleme bekliyor.

AB'nin bir bütün olarak Ukrayna'ya mali destek sağlamasına ve bunun için ortak biçimde borçlanmasına karşı çıkan Macaristan, her üye ülkenin Ukrayna'ya kendi imkanlarına göre yardım etmesi gerektiğini savunuyor.