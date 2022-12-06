Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan'da Mig-21 tipi savaş uçağı düştü
[Temsili Fotoğraf: AP]
Hırvatistan'ın kuzeyindeki Viroviticko-Podravska Bölgesi'nde "Mig-21" tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü.
Hırvatistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 pilotla eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağının ormanlık alana düştüğü duyuruldu.
Uçakta bulunan bir pilota ulaşıldığı açıklanırken, ikinci pilot için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Açıklamada, ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin bölgede olduğun bilgisi verildi.
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