Hırvatistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 pilotla eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağının ormanlık alana düştüğü duyuruldu.

Uçakta bulunan bir pilota ulaşıldığı açıklanırken, ikinci pilot için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada, ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin bölgede olduğun bilgisi verildi.