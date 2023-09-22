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Dünya
Azerbaycan basını, İHA 22.09.2023 21:25

Macaristan AB'nin Azerbaycan karşıtı bildirisini veto etti

Macaristan, Avrupa Birliği’nin Dağlık Karabağ’daki operasyon nedeniyle hazırladığı Azerbaycan karşıtı ortak bildiriyi veto etti.

Macaristan AB'nin Azerbaycan karşıtı bildirisini veto etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki terörle mücadele operasyonuna ilişkin hazırladığı bildiri Macaristan tarafından reddedildi.

Azerbaycan’ı kendi sınırları içerisindeki Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği askeri operasyonun kınandığı bildiride, taraflar Ermenileri kapsayan şeffaf bir diyalog sürecine davet edildi.

AB’nin Ermenistan'ın demokratik olarak seçilmiş temsilcilerini desteklemeye hazır olduğu kaydedilen bildiride, ayrıca Azerbaycan’a Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısı yapıldı.

Macaristan, bildiriyi Azerbaycan karşıtı ve önyargılı ifadeler içerdiği gerekçesiyle veto etti. Yayınlanması için 27 AB üyesinin de desteklemesi gereken ortak açıklama, Macaristan’ın vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

Ne olmuştu?

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde bulundukları bölgede, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

Macaristan AB'nin Azerbaycan karşıtı bildirisini veto etti

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak 19 Eylül'de Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlatmıştı.

Yaklaşık 24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi ve ateşkes ilan edildi.

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