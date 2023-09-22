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Dünya
AA 22.09.2023 20:45

İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait bazı noktaları hedef alan hava saldırısı düzenledi.

İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sınır yakınında gerçekleştirilen gösterinin ardından, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), Gazze kentinin doğusunda yer alan Ez-Zeytun Mahallesi'nde Hamas'a ait noktaları hedef aldı.

Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada da Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediği belirtildi.

İHA ile yapılan hava saldırısında hedef alınan yerlerin sınıra yakın bölgede olduğu kaydedildi.

Gösterilere müdahalede 28 Filistinli yaralanmıştı

İsrail güçleri, hava saldırısının öncesinde, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 28 kişi yaralanmıştı.

İsrail güçleri Gazze sınırında ateş açtı: 28 Filistinli yaralandı
İsrail güçleri Gazze sınırında ateş açtı: 28 Filistinli yaralandı

Gazze'deki Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için 6 gündür İsrail sınırına yakın bölgelerde gösteriler düzenliyor.

Gazze'nin doğusunda gösterilerin başladığı günden bu yana İsrail ordusu, protestoculara müdahale için sınıra ağır silahlı birlikler ile keskin nişancılar konuşlandırmıştı.

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