Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macar Meclis Başkanı Köver'den TBMM Başkanı Şentop'a taziye mesajı
[Fotograf: AA]
Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziyelerini iletti.
Köver, Şentop'a yolladığı mesajda, deprem haberini büyük acıyla öğrendiğini ve ülkesinin bu zor anda Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.
Köver, "Bu üzücü olayda, Macaristan Parlamentosu adına kurbanların yakınlarına en içten duygularımla başsağlığı dilememe ve yaralılara acil şifalar dilememe izin verin." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Macaristan Mustafa Şentop Deprem
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