USAID Yöneticisi Power, yazılı açıklamasında, "Bu sabah Türkiye ve Suriye'yi vuran deprem haberiyle yıkıldım. Bu, yaklaşık bir asırdır bölgede yaşanan en kötü depremdi. Binlerce insan şimdiden hayatını kaybetti ve çok daha fazlası enkaz altında kaldı. İyi dileklerim, mülteciler ve ev sahibi toplumlar da dahil olmak üzere, çoğu zaten Suriye'deki savaştan kaynaklanan acımasız kayıplarla boğuşan kurbanlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerine yer verdi.

USAID yöneticisi, "deprem bölgesinde yardım çabalarına başlamak için Türk makamlarının yanı sıra sahadaki ortaklar ve ajanslarla yakın koordinasyon içinde çalışacak bir afet müdahale ekibinin belirlenerek göreve hazır hale getirildiğini" belirtti.

Power, Virginia'nın Fairfax ve California'nın Los Angeles ilçeleri itfaiye birimlerinden seçilen USAID Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin (USAR) konuşlanma sürecinde olduğunu bildirdi.

Power, DART ekibinin hala enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken ABD'nin Türkiye-Suriye sınırının her iki tarafına acil, hayat kurtarıcı insani yardım sağlamayı taahhüt ettiğini vurguladı.

Öte yandan, Virginia USAR, Twitter'da, 79 üye ve 6 köpekten oluşan birliğin Türkiye'ye uçmak üzere hazır beklediği bilgisini paylaştı. USAR ekibi, Türkiye’nin İncirlik Hava Üssü'ne uçmak üzere Maryland'deki Dover Askeri Üssü'nden havalanacak.