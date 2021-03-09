Lula da Silva hakkındaki yolsuzluk hükümleri iptal edildi
Brezilya eski Devlet Başkanı Lula da Silva hakkındaki yolsuzluk davalarından verilen hükümler iptal edildi. Verilen karar, Lula da Silva'nın politik haklarını yeniden kazanmasını sağladı
Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, Luiz Inacio Lula da Silva'yı yolsuzluk ve kara para aklama davalarından yargılayan 13. Curitiba Federal Mahkemesinin, "yetkisiz" olduğuna karar verdi.
Eski devlet başkanına verilen hükümleri iptal eden Fachin, soruşturmanın farklı bir bölgede yeniden başlamasını kararlaştırdı. Karar, Lula da Silva'nın politik haklarını yeniden kazanmasını sağladı.
2022 seçimleri için aday olabilir
Daha önce iki davadan hüküm giydiği için herhangi bir kamu görevi icra etme hakkını kaybeden Lula da Silva'nın, bu kararın ardından 2022 genel seçimlerinde aday olmasının önü açıldı.
Yargıç Fachin'in, bu kararı, Lula'nın avukatlarının geçen yıl yaptığı başvuru üzerine aldığı ve soruşturmanın, ülkenin başkenti Brasilia'nın bulunduğu Federal Bölge'de yeniden yapılacağı belirtildi.
Şu ana kadar dört yolsuzluk davasında yargılanan ve bunlardan ikisinde toplam 29 yıl hüküm giyen Lula da Silva'nın davalarına ilişkin iddialar yeniden soruşturulacak.
Ne olmuştu?
Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 2018'in Nisan ayında da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Hakkındaki iddiaları reddeden ve bu suçlamaların, 2018 seçimlerine katılmasını engellemek amacıyla ortaya atıldığını savunan Lula da Silva, 7 Nisan 2018'de teslim olmuş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye edilmişti.