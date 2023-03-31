Lukaşenko, başkent Minsk’te Cumhuriyet Sarayı’nda Belarus halkına ve Ulusal Meclis’e hitap etti.

Ülkedeki televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında Lukaşenko, gündemi değerlendirdi.

“Üçüncü dünya savaşı ufukta göründü”

ABD ve "uydularının" çabalarıyla Ukrayna’da tam ölçekli bir savaş başladığını belirten Lukaşenko, bunun sonucunda hem Rus hem Ukrayna tarafında yaklaşık yarım milyon insanın yaralandığını ve öldüğünü, milyonlarca kişinin mülteci olduğunu bildirdi.

Lukaşenko, “Üçüncü dünya savaşı nükleer yangınlarla ufukta göründü” dedi.

“Tek yol ön koşulsuz müzakereler ve ateşkes”

Bu yüzden Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes yapılması gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, “Tek yol var: Ön koşulsuz müzakereler. Askeri eylemlerin durdurulmasını önerme riskini göze alacağım. Birliklerin ve askeri teknik araçların, silahların ve mühimmatların nakledilmesi, iki tarafın birliklerinin yeniden gruplandırılması ve konuşlandırılması yapılmadan ateşkes ilan edilmeli. Her şey durmalı” ifadelerini kullandı.

Müzakerelere hemen başlanması önerisinde bulunan Lukaşenko, Rusya’nın kendisini korumak için artık kimseden silah ve mühimmat istemediğini, Rus askeri sanayisinin güçlendiğini kaydetti.

Lukaşenko, Rusya’nın askeri sanayisini tam kapasite geliştirmesi halinde artık barıştan söz etmenin zor olacağını söyledi.

“Zelenskiy’nin kendine müzakereleri yasaklayan karar imzalaması gülünç”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in özellikle kendisini ilgilendiren ve kendisine barış görüşmelerini yasaklayan bir kararname imzaladığını hatırlatan Lukaşenko, “Bu, çok gülünç. Eğer müzakere etmek istemiyorsan o zaman yapma. Neden bu kararnameyi imzalayıp herkesi kendine güldürüyorsun? Neyi göstermek istiyorsun?” diye konuştu.

Lukaşenko, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planına ilişkin de değerlendirmede bulunarak Belarus’un 1990’larda verilen garantilerin ihlal edilmesi nedeniyle topraklarına nükleer silahları geri döndürmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Belarus ve Rusya'nın egemenlik ve bağımsızlıklarını sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini ve imkanları kullanacağını vurgulayan Lukaşenko, Belarus ordusunun “dünyada eşi benzeri olmayan ve nükleer savaş başlıkları taşıyabilen güçlü İskender füze sistemine” kavuştuğunu anımsattı.

Lukaşenko, şöyle devam etti:

“Yeniden donatılmış uçaklarımız nükleer savaş başlığı da taşıyabilir. Rusya Devlet Başkanı’ndan Belarus topraklarında uygun altyapıyı oluşturmaya yönelik ortak planları duydunuz. Tüm altyapı oluşturuldu ve hazır.”

“Gerekirse stratejik nükleer için Putin ile karar vereceğiz”

Ayrıca orduya, Belarus'ta daha önce nükleer savaş başlıklarına sahip Topol füze sistemlerinin bulunduğu yerleri derhal yenilenmesi talimatını verdiğine dikkati çeken Lukaşenko, daha önce yapılan bu yerleri imha ettirmediğini anımsattı.

Lukaşenko, “Gerekirse, biz Putin ile karar vereceğiz, stratejik nükleer silahları buraya getireceğiz” dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, bu önlemlerin okyanus ötesi şahinleri ve onların uydularını ayıltacağını ifade ederek “Başka dilden anlamazlarsa hiç olmazsa onları halkımızla hesaplaşmaya zorlayacağız” diye konuştu.