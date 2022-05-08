Gayday, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bilogorivka köy okuluna 7 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında bina yıkıldı ve yangın çıktı.

Luhansk Belediye Başkanı: Saldırıda 60 kişi hayatını kaybetti.



Ukrayna’nın Luhansk bölgesinde sivillerin sığındığı bir okul Rus uçakları tarafından bombalandı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Merve Güneş aktardı.https://t.co/p3PooBz4iM pic.twitter.com/3v8RoaDuCG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 8, 2022

Yangın 4 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. 7'si yaralı 30 kişi enkaz altından çıkartıldı. Büyük olasılıkla enkaz altında bulunan 60 kişi yaşamını yitirdi." bilgisini paylaştı.

Şipilovo köyünde iki katlı bir apartmanın da Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını belirten Gayday, 11 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti.