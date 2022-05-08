Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre 86 yaşındaki Kral Selman Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürüldü.

Kral Selman'ın tıbbi bazı tetkikler için hastaneye yatırıldığı ifade edilen haberde başka ayrıntıya yer verilmedi.

Kral Selman, 20 Temmuz 2020'de bazı tıbbi kontrolden geçmek üzere hastaneye kaldırılmış, 3 gün sonra safra kesesinden başarılı bir ameliyat geçirmişti.