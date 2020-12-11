Lufthansa'nın CEO'su Carsten Spohr Alman Wirtschaftswoche dergisine şirketin 2021 planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spohr, "Sendikalarla bir anlaşma olmaması durumunda, şirketimizin tarihinde muhtemelen ilk defa, 2021'in ikinci çeyreğinde bin pilotun bizi terk etmesi gerekecek" dedi.

Dünya genelinde 135 bin çalışanı bulunan Lufthansa AG, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan COVID-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti.

Alman hükümeti 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.