Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 09:42Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Lufthansa, anlaşma yapılmazsa bin pilotu işten çıkaracak
Alman Lufthansa Grubu, koronavirüs salgınının sebep olduğu ekonomik kriz dolayısıyla, 2021'in ikinci çeyreğinde bin pilotu işten çıkarmak zorunda kalabileceklerini söyledi.
Lufthansa'nın CEO'su Carsten Spohr Alman Wirtschaftswoche dergisine şirketin 2021 planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Spohr, "Sendikalarla bir anlaşma olmaması durumunda, şirketimizin tarihinde muhtemelen ilk defa, 2021'in ikinci çeyreğinde bin pilotun bizi terk etmesi gerekecek" dedi.
Dünya genelinde 135 bin çalışanı bulunan Lufthansa AG, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan COVID-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti.
Alman hükümeti 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.
Etiketler: Koronavirüs Ekonomik Kriz Almanya
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