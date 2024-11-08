Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaralanan bir İsrail askeri öldü

Ordudan yapılan açıklamada, Guy Shabtay isimli bir askerin 26 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaralandığı belirtildi.
Ağır yaralanan Shabtay'ın İsrail'de tedavi gördüğü hastanede öldüğü kaydedildi.
Shabtay'ın ağır yaralandığı çatışmada 5 İsrail askeri daha ölmüştü.
İsrail makamlarının Lübnan'daki çatışmalarda toplamda kaç askerin öldüğüne dair bir verisi bulunmuyor.
İşgalci İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.