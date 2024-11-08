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Dünya
AA 08.11.2024 12:02

Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaralanan bir İsrail askeri öldü

İşgalci İsrail ordusu, kara saldırısı başlattığı Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaralanan 1 askerinin öldüğünü duyurdu.

Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaralanan bir İsrail askeri öldü
[Fotograf: Reuters]

Ordudan yapılan açıklamada, Guy Shabtay isimli bir askerin 26 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaralandığı belirtildi.

Ağır yaralanan Shabtay'ın İsrail'de tedavi gördüğü hastanede öldüğü kaydedildi.

Shabtay'ın ağır yaralandığı çatışmada 5 İsrail askeri daha ölmüştü.

İsrail makamlarının Lübnan'daki çatışmalarda toplamda kaç askerin öldüğüne dair bir verisi bulunmuyor.

İşgalci İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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