Lübnan'daki "İrade İş İnsanları Federasyonu" bünyesinde kurulan "Müslüman Keşif"e bağlı arama ve kurtarma ekibini taşıyan uçak Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan Adana Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Ekip, Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, Milletvekili İbrahim Mneymi ve İrade İş İnsanları Federasyonu Başkanı Abdusemih eş-Şerif tarafından uğurlandı.

Havalimanındaki uğurlama töreni sırasında konuşan Şerif, "Türkiye'de depremden etkilenen kardeşlerimizin yanında durmak, kötü günde dayanışmayı göstermek için Müslüman Keşif ekibini sembolik de olsa bugün Türkiye'ye gönderiyoruz. Enkaz çalışmalarına bir nebze de olsa destek sunabilirsek mutlu olacağız" dedi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 Şubat'ta Türkiye'ye 83 kişilik arama ve kurtarma ekibi gönderilmesi talimatı vermişti.

Türkiye'ye giden ilk ekip deprem bölgelerindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra dün Lübnan'a dönmüştü.