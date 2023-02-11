Aralarında arama kurtarma uzmanı, doktor ve mühendislerin de olduğu 77 kişilik ekip, olabildiğince çok kişiyi enkaz altından çıkarabilmek için yerel ekiplerle çalışıyor.

"Asrın felaketine" ilişkin çalışmalara destek olmak için Türkiye gelen ekipte bulunan İngiltere Uluslararası Arama ve Kurtarma Ekibi'nde görevli Jim Davison değerlendirmelerde bulundu.

Davison, Türk halkı ve görevlilerle çok sayıda kişiyi kurtardıklarını ve başarılı arama çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Bir erkeği enkaz altından çıkarmak için bacağını kesmek zorunda kalabileceklerini düşündüklerini belirten Davison, daha sonra bu kişiyi enkazdan çıkarmayı ve hayatını kurtarmayı başardıklarını söyledi.

İngiltere'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere göndermeyi taahhüt ettiği ekip ve arama köpekleri 7 Şubat'ta Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkmıştı.