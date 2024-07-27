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Dünya
TRT Haber 27.07.2024 19:43

Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 9 ölü

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e düzenlenen roket saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 9 ölü
[Fotograf: AA]

Lübnan Hizbullahı İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan 3 askeri hedefe saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Kefer Kila beldesine yönelik saldırısına misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 9 ölü

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail’in kuzeyinde yer alan işgal altındaki Golan Tepelerine yaklaşık 40 roket ve top mermisi fırlatıldı. Saldırılar üzerine bölgede sirenler devreye sokuldu.

Roketlerden biri, Golan Tepeleri’ndeki Mecdel eş-Şems kasabasına düştü. 9 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Hizbullah Mecdel eş-Şems kasabasına yapılan saldırıyla bağlantıları olmadığını açıkladı.

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