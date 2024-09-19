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Dünya
AA 19.09.2024 13:52

Lübnan'daki havaalanında "pager" ve "walkie-talkie" cihazlarının kullanımı yasaklandı

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı ve telsiz cihazlarının patlatıldığı saldırıların ardından "pager" ve "walkie-talkie" olarak bilinen iletişim cihazlarının ülkedeki tek havaalanı olan başkent Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’nda kullanılması yasaklandı.

Lübnan'daki havaalanında "pager" ve "walkie-talkie" cihazlarının kullanımı yasaklandı
[Fotograf: AA]

Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü, Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nda faaliyet gösteren şirketlere, uçaklarında "pager" çağrı cihazı veya "walkie-talkie" türü telsiz cihazlarının taşınmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Sivil Havacılık Müdürlüğü, Refik Hariri Havalimanı'nda faaliyet gösteren havayolu şirketlerine gönderdiği genelgede, firmaların yolcularına bir sonraki duyuruya kadar uçak içinde ve bagajlarda bu tür cihazların taşınmasına izin verilmeyeceğinin bildirilmesini talep etti.

Genelgede ayrıca bu cihazların hava kargo yoluyla taşınmasına da izin verilmeyeceği belirtilerek aksi taktirde güvenlik birimlerinin cihazlara el koyacağı kaydedildi.

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