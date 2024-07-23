Lübnan’daki Filistin mülteci kamplarında evlere güneş girmiyor

Lübnan'da İsrail'in vatanlarından zorla çıkardığı Filistinlilerin yaşadığı 12 mülteci kampı bulunuyor. Bu kamplarda, 200 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor. Kampların alanı küçük olduğu için binalar dip dibe ve yukarı doğru yükseliyor, nüfus arttıkça yeni katlar çıkılıyor.

Sokaklar, bazı yerlerde 2 insanın aynı anda geçemeyeceği kadar dar. Bu nedenle evlerin neredeyse tamamı gün ışığına hasret. Kamplarda belediye hizmeti de verilmiyor, bu nedenle alt yapı ve hijyen sorunu bulunuyor.

Filistinli mülteci gençlerin yüzde 75'i işsiz

Filistinli mültecilerin kamplardan çıkmalarında engel olmasa da birçok meslek kolunda çalışmaları yasak. Kamplardaki en büyük problemlerden biri işsizlik.Gençlerin yüzde 75'i işsiz.

Burj al-Barajneh Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli genç kadın, inşaat mühendisliği bölümünde okuyor. Kamptaki bir telefoncuda çalışan genç kadın mezun olduğunda, kısıtlamadan dolayı Lübnan'da kendi mesleğini yapmanın imkansız olduğunu söylüyor.

Elektrik kabloları ölüm saçıyor

Mohammad Abu Maaruf, 25 bin kişinin yaşadığı Shatila Mülteci Kampı'nın sakinlerinden. Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında havada asılı olan kablolar olduğunu belirtiyor. Şatilla Mülteci Kampı'nda her sene yağmurlarda, akıma kapılarak ortalama 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ediyor. 50 yaşındaki Abu Maaruf Şatilla Mülteci Kampı'nda doğup büyümüş. Ailesinin Akka kentinden sürgün edildiğini ve bir gün vatanını göreceğine ve ailesiyle birlikte köyüne döneceğine inanıyor.