Lübnan'da devam eden siyasi ve ekonomik kriz hayatı durma noktasına getirdi. Derinleşen ekonomik kriz yakıt istasyonlarının kapanmasına neden oldu.

Yakıt krizi günde 20 saate varan elektrik kesintilerini beraberinde getiriyor.

Lübnanlılar gün boyu ekmek ve yakıt kuyruklarında bekliyor

Lübnanlılar saatlerce yakıt kuyruklarında bekliyor, karneyle market alışverişi yapıyor.

Lübnan ordusu ise ülkede kapalı olan yakıt istasyonlarına baskın düzenleyerek, depolardaki yakıtları halka bedava dağıttı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ancak ülkedeki kriz oldukça derin...

Yakıt krizi ekmek fırınlarının da kapanmasına yol açıyor. Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam şehrinde halk açık fırınların önünde uzun ekmek kuyrukları oluşturdu.

[Fotoğraf: Reuters]

Yüzlerce hastanın hayatı tehlikede

Lübnan'da Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi yönetimi yaptığı yazılı açıklamada, "Elektrik ve yakıt eksikliği nedeniyle gelecek Pazartesi gününden itibaren hizmet dışı kalma riski yüzünden 'bir felaketle' karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.

Durma riski sebebiyle solunum cihazlarına bağlı yaşayan 15'i çocuk 55 hastanın ani ölümü konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, ayrıca böbrek yetmezliği çeken 180 hastanın zehirlenebileceği ve diyalize giremedikleri için birkaç gün sonra ölebilecekleri aktarıldı.

Açıklamada, "Hem yetişkin hem de çocuk yüzlerce kanser hastası, uygun tedaviyi alamadıkları için birkaç hafta veya ay içinde hayatını kaybedecek" ifadesine yer verildi.

Hastane yönetimi, hizmet dışı kalmadan, 48 saatten daha kısa süre içinde hükümete, Birleşmiş Milletlere (BM) ve kuruluşlarına, Dünya Sağlık Örgütüne ve BM Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) destek olmaları ve yeterli yakıtın sağlanması için acil yardım çağrısında bulundu.

[Fotoğraf: Reuters]

Lübnan'da kriz derinleşiyor

Lübnan'da perşembe günü Merkez Bankası döviz rezervleri tükendiği için yakıt sübvansiyonunu durdurmak zorunda kalmış, bu durum yakıt fiyatlarının aniden yükselmesine yol açmıştı.

Merkez Bankası ve Enerji Bakanlığı arasında yakıt krizini hafifletmek için anlaşma yapılması bekleniyor. Ancak Lübnan Merkez Bankası başkanı, yaşanan krizden siyasetçileri sorumlu tutuyor, ülke yönetiminin başıboş kaldığını açıklıyor.