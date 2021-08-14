Taliban Afganistan'da hakimiyet alanını adım adım genişletiyor. 9 günde 21 vilayet merkezinin kontrolünü Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Taliban güçlerinin Zabul vilayetinin merkezi Kalat'a girdiği, başkent Kabil'in 11 kilometre dışındaki Çar Asyab ilçesine ulaştığı belirtiliyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Vatanı savunmaya devam edeceğim

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise ilk kez halka sesleniş konuşması yaptı, istifa söylentilerine nokta koydu.

"Vatanı savunmaya devam edeceğim" diyerek görevi bırakmayacağının sinyalini verdi. Gani, savaş, şiddet ve istikrarsızlığı önlemeye odaklandıklarının da altını çizerek, devam eden savaşla ilgili yerel yöneticiler ve uluslararası ortaklarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"Ne pahasına olursa olsun vatanı savunacağız"

Gelişmeleri değerlendiren eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum da tam donanımlı 2 bin 500 kişiyi aşkın gücün Taliban'a karşı savaşmaya hazır olduğunu belirterek "Ne pahasına olursa olsun vatanı savunacağız" dedi.

Katar ateşkes çağrısını yineledi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman al-Sani, Afganistan'da barışın sağlanması görüşmeleri kapsamında Taliban delegasyonu ile Doha'da bir araya geldi. Taliban'a tansiyonu düşürmesi ve ateşkesi kabul etmesi için bir kez daha çağrı yaptı. Afganistan'da askeri güç kullanarak yönetimi ele geçirmeye çalışan hiç kimsenin yabancı ülkeler tarafından tanınmayacağının altını çizdi.

Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 21 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 13 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.