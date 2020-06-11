Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian'ın Türkiye'ye hakaret ettiği programa dün sosyal medyadan büyük tepki geldi. Bugün de New TV'nin başkent Beyrut'taki merkezi önünde ve ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde kalabalıklar tarafından gösteriler düzenlendi.

Osmanlı, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Dün akşamdan beri sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından bugün de New TV'nin başkent Beyrut'taki merkezi önünde ve ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde kalabalıklar tarafından gösteriler düzenlendi.

Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları atan göstericiler, söz konusu sunucunun kardeş ülke Türkiye ve Müslümanların tarihi üzerinden Lübnan'ın ulusal birliğine yönelik fitne oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye ve Lübnan bayraklarıyla televizyon kanalının önünde toplanan göstericiler, söz konusu skandal ifadelerden ötürü Türkiye'den özür dilemeleri talebinde bulundu. Onlarca Lübnanlı genç protestolarını, şehirde motor ve araçlarla attıkları turlarla tamamladı.

"Lübnan halkı bu terbiyesizliğe gereken tepkiyi gösterdi"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, New TV önünde düzenlenen Türkiye'ye destek gösterisini sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Lübnan’da bir televizyon kanalında dün bir zavallı, Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili kabul edilemez ifadelerde bulunmaya kalkışmıştı. Bugün aynı televizyon kanalının önünde Lübnan halkı bu terbiyesizliğe gereken tepkiyi gösterdi."

Lübnan’da bir televizyon kanalında dün bir zavallı #Türkiye ve Sn. Cumhurbaşkanımızla ilgili kabul edilemez ifadelerde bulunmaya kalkışmıştı.



Bugün aynı televizyon kanalının önünde #Lübnan halkı bu terbiyesizliğe gereken tepkiyi gösterdi. pic.twitter.com/IkxmlNjv2g — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) June 11, 2020

Ermeni asıllı sunucu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu

Lübnanlı avukat Muhammed Ziyad Caafil, söz konusu kışkırtıcı ifadeleri nedeniyle Der Haroutian hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Caafil, "Der Haroutian, yerel bir televizyon kanalında sunduğu program sırasında kardeş Türkiye aleyhinde kullandığı hakaret içerikli sözlerle, Lübnan'ın ulusal birliğine karşı mezhepsel fitneyi körüklemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Ermeni asıllı Der Haroutian, dün akşam canlı yayın sırasında konuk ettiği Arap Birliği Partisi lideri ve eski Çevre Bakanı Viam Vehhab ile Osmanlı Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.