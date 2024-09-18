Lübnan’da patlayan telsizlerin İsrail istihbaratı tarafından önceden tuzaklandığı iddia edildi

ABD'nin "Axios" haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, telsizlerin İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklanarak Hizbullah'a teslim edildiği iddia edildi.

Kaynaklara göre telsizlerin, Hizbullah’ın İsrail ile olası bir savaşta kullanması beklenen acil iletişim sisteminin bir parçası olduğu öne sürüldü.

Haberde bir başka kaynağın, yalnızca İsrail ile savaş sırasında kullanılması amaçlandığı için çok sayıda telsizin Hizbullah depolarında tutulduğu yorumuna yer verildi.

Öte yandan haberde yer alan iki kaynağa dayandırılarak, “Hizbullah’ın çağrı cihazı patlamalarına ilişkin soruşturmasının telsizlerdeki güvenlik açığını ortaya çıkaracağı değerlendirmesiyle ikinci saldırı kararının alındığı” öne sürüldü.

Kaynaklara göre telsiz saldırısıyla, “İsrail ile çatışmaya ilişkin Hizbullah’a politika değiştirmeye yönelik baskı ve Hamas’tan uzaklaşıp İsrail ile ayrı bir anlaşma yapmaya ikna etmenin amaçlandığı” savunuldu.