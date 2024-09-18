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Dünya
AA 18.09.2024 19:53

İsrail Savunma Bakanı Gallant, "odaklarının Lübnan cephesine kaydığını" söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde ikinci dijital terör saldırısının ardından ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, "odaklarının Lübnan cephesine kaydığını" söyledi

İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssüne yaptığı ziyarette "Ağırlık merkezi kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz." dedi.

Gallant, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor." diye konuştu.

İsrail'in kuzeydeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savunan Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri unutmadıklarını savundu.

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