Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Lübnan'da patlama
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Lübnan'da yer alan Ain Qana köyünde, Hizbullah'a ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.
Teknik bir problem nedeniyle gerçekleştiği kaydedilen patlamada yaralananların olduğu bildirildi.
Ain Qana köyü, başkent Beyrut'un yaklaşık 50 kilometre güneyinde bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: lübnan patlama güney lübnan ain qanaSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 16:58
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