Filistin'in önümüzdeki altı ay boyunca Arap Birliği'nin toplantılarına başkanlık etmesi gerekiyordu ancak Filistin Dışişleri Bakanı Riyad al-Maliki, Filistin'in artık bu görevi yapmak istemediğini açıkladı.

Al-Maliki, açıklamasında "Filistin, Arap Birliği konseyinin toplantılarına başkanlık etmekten vazgeçme kararını almıştır. Filistin'in başkanlığı döneminde Arapların (İsrail ile) normalleşme için acele ettiklerini görmenin onurlu bir yanı yoktur" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Orta Doğu ülkelerinin İran'a karşı stratejik bir yeniden yapılanmaya girmesiyle 25 yıldır İsrail'le ilişki kurmak için adım atan ilk Arap devletleri olmuşlardı.

İşgal altında olan Batı Şeria ile Gazze'de bağımsız bir devlet olmak isteyen Filistinliler ise geçen hafta ABD'nin aracı olduğu anlaşmaları kendi davalarına bir ihanet olarak görüp, Beyaz Saray'da imzalanan anlaşmaların geçersiz olduğunu söylemişlerdi.

Bu ay başında, Filistin'in birliği bozan ve İsrail'le ilişkilerini normalleştiren devletleri kınaması için Arap Birliği'ni ikna etme çabaları da başarısız olmuştu.