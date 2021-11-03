Yerel medyada çıkan haberlere göre, Baalbek'te Suriyeli mültecilerin yaşadığı Hadaydiye Kampı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Lübnan resmi makamlarından ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.