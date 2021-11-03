Kanarya Adaları hükümetine ait acil servislerin dün geç saatlerde yaptığı açıklamaya göre, havadaki yüksek düzeyde küçük parçacıklar nedeniyle yerel hava kalitesi "son derece olumsuz."

İspanya'nın ulusal havalimanı otoritesine göre, düşen küller nedeniyle Ada'ya gidiş-dönüş tüm uçuşlar iptal edildi.

Volkanın kısa vadede sönmesi beklenmiyor

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı 6 haftadan fazla bir süredir lav, kül ve gaz püskürtüyor.

Uzmanlar, volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.