Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumbre Vieja'nın külleri La Palma sakinlerini evlerinde kalmaya zorladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İspanya'nın La Palma Adası'nda, patlayan yanardağın yakınında yaşayanlara, uçuşların iptal edilmesine ve eğitime ara verilmesine sebep olan yoğun kül yağışı nedeniyle içeride kalmaları istendi.
Kanarya Adaları hükümetine ait acil servislerin dün geç saatlerde yaptığı açıklamaya göre, havadaki yüksek düzeyde küçük parçacıklar nedeniyle yerel hava kalitesi "son derece olumsuz."
İspanya'nın ulusal havalimanı otoritesine göre, düşen küller nedeniyle Ada'ya gidiş-dönüş tüm uçuşlar iptal edildi.
Volkanın kısa vadede sönmesi beklenmiyor
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı 6 haftadan fazla bir süredir lav, kül ve gaz püskürtüyor.
Uzmanlar, volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.
Son Haberler
- 18:05
- 18:01
- 18:05
- 17:50
- 17:46
Sıradaki Haber
Belçika ordusundaki aşırı sağcılara operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz