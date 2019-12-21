Lübnan'ın başkenti Beyrut'un batısındaki Korneş Mezraa bölgesinde, Hassan Diyab'ı protesto eden göstericilerle trafiğe kapatılan yolları açmaya çalışan ordu güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Protestocu kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan ordu güçlerine, göstericiler taş ve molotofkokteyli ile cevap verdi. Uzun süreli koşuşturma ve arbedenin yaşandığı bölgede onlarca kişi yaralandı.

Korneş Mezraa bölgesindeki bir cami imamı minarelerden göstericilere evlere dönmelerini ve askere saldırmamaları çağrısında bulundu.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin yönetimden uzaklaştırılması için hükümeti kurma görevinin Hizbullah desteğiyle Hassan Diyab'a verildiğini savunan öfkeli protestocular, muhtemel yeni hükümet başkanı aleyhinde sloganlar attı.

Hariri çağrı yaptı

Öte yandan Hariri sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı duyuruda göstericilerden derhal caddeleri boşaltmaları çağrısında bulundu.

أدعو جميع الانصار والمحبّين الى رفض اي دعوة للنزول الى الشارع او قطع الطرقات. الهدوء والمسؤولية الوطنية أولويتنا والأزمة التي يواجهها #لبنان خطيرة ولا تحتمل اي تلاعب بالاستقرار. — Saad Hariri (@saadhariri) December 19, 2019

Cumhurbaşkanı Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından, yeni kabineyi oluşturma görevini perşembe günü Diyab'a vermişti.

Akademisyen Hassan Diyab, Lübnan Meclisi'nde 14 Mart Blokunu oluşturan Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin desteğiyle Meclis'teki 128 vekilden 69'unun oyunu alarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA