Dünya
Endonezya'da sel ve heyelanlarda 7 kişi öldü21 Aralık 2019 Cumartesi 10:39 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 10:47
Endonezya'nın Batı Sumatra ve Riau eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 7 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Endonezya'nın Batı Sumatra ve Riau eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, 17 bölgede su baskını ve toprak kaymalarına neden oldu.
Sel ve heyelanlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer, en az 70 bin kişinin de felaketlerden olumsuz etkilendiğini belirtti. Riau eyaletinde 31 Aralık’a kadar acil durum ilan edildi.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.
Kaynak: AA