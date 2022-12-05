Lübnan'daki Telekomünikasyon Sektörü Şirket Operatör Çalışanları Sendikası yayımladığı yazılı açıklamada, sektör çalışanlarının durumu için Lübnan İletişim Bakanı Johnny Corm ile yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi.

Yetkililerin daha önce verdikleri vaatleri yerine getirmediği hatırlatılan açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının verilmemesi ve görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine bugünden itibaren Alfa ve Touch çalışanları greve gitti.

Açıklamada, grev süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Lübnan'da yine devlete ait olan bir başka telekomünikasyon şirketi "Ogero" çalışanları da ağustosta greve girdiklerini duyurmuş, eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın bazı iyileştirmeler yapması üzerine grev sona ermişti.

Ülke, özellikle 2019'dan bu yana ciddi ekonomik krizle mücadele ediyor. Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnan'daki yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, 7 Nisan'da, Lübnan halkının yüzde 74'ünün yoksulluk sınırında yaşadığını, işsizlik oranının da yüzde 44'e yükseldiğini açıklamıştı.

Son olarak Dünya Bankası, 24 Kasım'da, ekonomik krizdeki Lübnan'ın mali kaybının 72 milyar doları aştığını ve bunun ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının 3 katına denk olduğunu belirtmişti.