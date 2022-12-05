Cumhurbaşkanı Radev, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hükümeti kurma görevini GERB partisine verdiğini açıkladı.

Hükümeti kurmak için 7 gün süre bulunduğunu kaydeden Radev, "Toplumun sizden büyük beklentileri var. Umarım uygun bir hükümet formülü bulursunuz." dedi.

240 üyeli parlamentoda 67 sandalye sahibi GERB partisi, Prof. Dr. Nikolay Gabrovski’yi başbakan adayı olarak gösterdi.

Gabrovski, yaptığı konuşmada, kendisine verilen başbakanlık görevi dolayısıyla mutlu olduğunu belirtti.

Ülkede 2 yıldır siyasi istikrarsızlık bulunduğunu kaydeden Gabrovski, başta siyasi kriz olmak üzere ekonomik ve sosyal krizlerin de üstesinden gelmeye çalışacaklarını vurguladı.

Siyasi süreç

Siyasi istikrarsızlığı hüküm sürdüğü Bulgaristan'da son 2 yılda 5 kez genel seçim yapıldı.

Yasalara göre Bulgaristan'da cumhurbaşkanı, parlamentoda önce en büyük partiye kabine kurma görevini veriyor. Bu partinin 7 günlük sürede başarısız olması durumunda görev ikinci büyük partiye devredilecek. İkinci büyük parti de aynı sürede başarısız olması halinde cumhurbaşkanı diğer partilerden herhangi birini seçerek üçüncü kez görevi verecek.

Cumhurbaşkanı, üçüncü hükümet kurma görevi de başarısızlıkla sonuçlanırsa parlamentoyu feshedecek.

Erken seçime doğru

Geçici bir hükümet oluşturacak cumhurbaşkanı, erken seçim için tarih belirleyecek.

Ülkede son iki ayda siyasi güçler arasında hükümet kurmak için yapılan girişimlerde uzlaşıya varılamadı.

Partiler, erken seçimin gittikçe kaçınılmaz hale geldiğini düşünüyor ve rakipleriyle bir uzlaşıya yanaşmıyor.

Bazı partiler, hükümet kurma görevini reddedeceklerini açıklamıştı.

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Radev ise erken seçimin kışın yapılmasını istemediğine işaret ederek seçimin martta yapılacak şekilde kabine kurma sürecini uzatacağını kaydetmişti.