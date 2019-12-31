Gelirini düşük göstermek ve maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski Başkanı Carlos Ghosn'un, seyahat yasağına rağmen Japonya'yı terk ederek Lübnan'a gittiği açıklandı.

Japonya kamuoyunda şok etkisi oluşturan habere göre, Ghosn dün akşam saatlerinde Lübnan'a gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Fransa ve Lübnan vatandaşı olan 65 yaşındaki Ghosn'un çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği Lübnan'a, sahip olduğu büyük kamuoyu desteği nedeniyle sığınmış olabileceği tahmin ediliyor.

Carlos Ghosn kimdir?

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a gelmişti.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirildi, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi oldu.

Carlos Ghosn neden tutuklandı?

Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek, Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı.

Savcılığın talebi üzerine tutuklanan ve yasalar gereği 22 günlük tutukluluk süresi 10 Aralık'ta dolan Ghosn'un, 2016-2018'i kapsayan yeni iddialar üzerine 20 Aralık'a kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Bu sürenin savcılığın talebi ve mahkemenin onayı ile 30 Aralık'a kadar uzatılabileceği kaydedilmişti.

Kaynak: Reuters, AA